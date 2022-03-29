Російські окупанти проводять рейди на околицях Херсона

Російські військові проводять рейди в передмісті Херсона: перевіряють документи, шукають зброю, викрадають автівки.

Джерело: Суспільне - Херсон

Деталі: У вівторок зранку озброєні групи російських військових почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.

Місцеві жителі розповідають, що військові РФ перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю.

У деяких дворах, де господарі відсутні, російські військові виламують ворота і забирають автівки.

Нагадаємо: Херсонська область переважно окупована армією РФ. Жителі Херсону після захоплення міста не раз виходили на мітинги за Україну та проти окупації, хоча окупанти почали розганяти мітингарів.

Комишани (до 1946 року Арнаутка) – селище міського типу в Херсонській області, підпорядковане Херсонській міськраді,