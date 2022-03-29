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Российские оккупанты проводят рейды на окраинах Херсона

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 15:54
Российские оккупанты проводят рейды на окраинах Херсона
Камышаны и Херсон на карте

Российские военные проводят рейды в пригороде Херсона: проверяют документы, ищут оружие, похищают машины.

Источник: Суспільне – Херсон

Детали: Во вторник утром вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Комышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.

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Местные жители рассказывают, что военные РФ проверяют документы, осматривают все помещения, ищут охотников и оружие.

В некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские военные выламывают ворота и забирают машины.

Напомним: Херсонская область преимущественно оккупирована армией РФ. Жители Херсона после захвата города не раз выходили на митинги за Украину и против оккупации, хотя оккупанты начали разгонять митингующих.

ВИДЕО ДНЯ

Камышаны (до 1946 года Арнаутка) – поселок городского типа в Херсонской области, подчиненный Херсонскому горсовету,

Темы: Херсоноккупация
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