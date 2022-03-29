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МЗС обурене тим, як влада Угорщини спекулює на горі України і намагається догодити РФ

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 16:20
Олег Ніколенко, фото МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає глибоко аморальними неправдиві повідомлення, які поширює очільник угорського МЗС Петер Сійярто.

Про це йдеться у коментарі речника міністерства Олега Ніколенка на запит "Європейської правди" через заяви, які пролунали від Сійярто у вівторок.

Як повідомлялося Петер Сійярто звинуватив опозицію у занадто сильній підтримці України через підтримку лідером опозиції акції пам’яті жертв бомбардування Маріуполя, а також заявив що опозиція нібито вже проводить переговори з Україною про свої дії у разі можливої перемоги на виборах, що відбудуться 3 квітня.

Ніколенко спростував припущення міністра. "Категорично відкидаємо спроби міністра закордонних справ Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині… Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія", - заявив він.

Офіційний представник МЗС України також вважає, що уряду Угорщини за чинних подій на континенті варто зупинити спроби сподобатися Путіну і переглянути угорську політику з ненадання Україні оборонної підтримки.

"Закликаємо керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині. Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб Європи.

Він також підкреслив, що вважає аморальним спекулювання на горі українців у рамках передвиборчої кампанії.

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"Розраховуємо, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України. Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - додав Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, у вівторок очільник МЗС Угорщини звинуватив опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя.

Як повідомляла ЄвроПравда, раніше президент Польщі, що є єдиним твердим соратником Угорщини в ЄС, заявив, що йому важко зрозуміти ставлення угорського уряду до війни в Україні.

Читайте також статтю За Україну, проте осторонь: як Угорщина маневрує між санкціями та дружбою з РФ

Теми: МЗСУгорщина
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