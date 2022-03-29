Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД возмущен тем, как власти Венгрии спекулируют на горе Украины и пытаются угодить РФ

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 16:20
МИД возмущен тем, как власти Венгрии спекулируют на горе Украины и пытаются угодить РФ
Олег Николенко, фото МИД

Министерство иностранных дел Украины считает глубоко аморальными неправдивые сообщения, которые распространяет глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Об этом говорится в комментарии спикера министерства Олега Николенко по запросу "Европейской правды" из-за заявлений, которые прозвучали от Сийярто во вторник.

Как сообщалось, Петер Сийярто обвинил оппозицию в слишком сильной поддержке Украины из-за поддержки лидером оппозиции акции памяти жертв бомбардировки Мариуполя, а также заявил, что оппозиция якобы уже проводит переговоры с Украиной о своих действиях в случае возможной победы на выборах, которые состоятся 3 апреля.

Реклама:

Николенко опроверг предположение министра. "Категорически отвергаем попытки министра иностранных дел Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии… Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков в конечном счете дадут венгерский народ и история", - заявил он.

Официальный представитель МИД Украины также считает, что правительству Венгрии при действующих событиях на континенте следует остановить попытки понравиться Путину и пересмотреть венгерскую политику по непредоставлению Украине оборонной поддержки.

"Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь Европы".

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что считает аморальным спекулирование на горе украинцев в рамках предвыборной кампании.

"Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продления ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", - добавил Олег Николенко.

Как сообщалось, во вторник глава МИД Венгрии обвинил оппозицию из-за ее сострадания Украине после бомбардировки Мариуполя.

Как сообщала ЕвроПравда, ранее президент Польши, являющийся единственным жестким соратником Венгрии в ЕС, заявил, что ему трудно понять отношение венгерского правительства к войне в Украине.

Читайте также статью За Украину, однако в стороне: как Венгрия маневрирует между санкциями и дружбой с РФ

Темы: МИДВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
МИД
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
Глава МИД Румынии о падении Shahed: Наша территория не пострадала, но риск инцидентов есть
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: