МИД возмущен тем, как власти Венгрии спекулируют на горе Украины и пытаются угодить РФ

Министерство иностранных дел Украины считает глубоко аморальными неправдивые сообщения, которые распространяет глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Об этом говорится в комментарии спикера министерства Олега Николенко по запросу "Европейской правды" из-за заявлений, которые прозвучали от Сийярто во вторник.

Как сообщалось, Петер Сийярто обвинил оппозицию в слишком сильной поддержке Украины из-за поддержки лидером оппозиции акции памяти жертв бомбардировки Мариуполя, а также заявил, что оппозиция якобы уже проводит переговоры с Украиной о своих действиях в случае возможной победы на выборах, которые состоятся 3 апреля.

Николенко опроверг предположение министра. "Категорически отвергаем попытки министра иностранных дел Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии… Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков в конечном счете дадут венгерский народ и история", - заявил он.

Официальный представитель МИД Украины также считает, что правительству Венгрии при действующих событиях на континенте следует остановить попытки понравиться Путину и пересмотреть венгерскую политику по непредоставлению Украине оборонной поддержки.

"Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь Европы".

Он также подчеркнул, что считает аморальным спекулирование на горе украинцев в рамках предвыборной кампании.

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"Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продления ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", - добавил Олег Николенко.

Как сообщалось, во вторник глава МИД Венгрии обвинил оппозицию из-за ее сострадания Украине после бомбардировки Мариуполя.

Как сообщала ЕвроПравда, ранее президент Польши, являющийся единственным жестким соратником Венгрии в ЕС, заявил, что ему трудно понять отношение венгерского правительства к войне в Украине.

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