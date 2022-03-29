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В РФ розповіли про пропозицію Києва щодо вступу України в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 16:23
В РФ розповіли про пропозицію Києва щодо вступу України в ЄС
ВОЛОДИМИР МЕДИНСЬКИЙ НА ПЕРЕМОВИНАХ З УКРАЇНСЬКОЮ ДЕЛЕГАЦІЄЮ В БІЛОВЕЗЬКІЙ ПУЩІ 3 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

У російській делегації на переговорах у Стамбулі розповіли, що серед письмових пропозицій Києва в рамках угоди з Росією входить формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до Євросоюзу.

Про це заявив помічник президента та голова російської делегації Владімір Мединський в ефірі "Первого канала".

"Україна відмовляється від вступу до військових союзів, від розміщення іноземних військових баз, контингентів, проведення військових навчань на території України без згоди держав-гарантів, включаючи Російську Федерацію. Зі свого боку, Російська Федерація не заперечує прагнення України вступити до Європейського союзу", — зачитав Мединський пропозицію України.

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За його словами, це та інші положення "у жодному разі не положення договору, а пропозиції, які ми вважаємо конструктивним кроком до пошуку компромісу", наголосив Мединський.

Нагадаємо, як заявив колишній заступник міністра закордонних справ України, член української делегації Олександр Чалий, принципово важливим для України є відсутність заперечень у майбутньому договорі щодо вступу до ЄС, і країни-гаранти мають взяти на себе зобов'язання сприяти цим процесам.

Як повідомлялося, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

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Як заявив Чалий, гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни..

За його словами, "ключова вимога - чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

Теми: РосіяЄСвійна
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