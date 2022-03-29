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В РФ рассказали о предложении Киева о вступлении Украины в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 16:23
В РФ рассказали о предложении Киева о вступлении Украины в ЕС
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ НА ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 3 МАРТА. ФОТО: GETTY IMAGES

В российской делегации на переговорах в Стамбуле рассказали, что среди письменных предложений Киева в рамках соглашения с Россией входит формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский в эфире "Первого канала".

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремление Украины вступить в Европейский союз", — зачитал Мединское предложение Украины.

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По его словам, это и другие положения "ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса", отметил Мединский.

Темы: РосcияЕСвойна
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