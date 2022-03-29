Нідерланди, Бельгія, Чехія та Ірландія висилають російських дипломатів

Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, а Бельгія - 21 за причетність до шпигунських операцій, також одного співробітника посольства РФ висилає Чехія і чотирьох - Ірландія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканали NOS, RTBF і видання The Irish Times, МЗС Чехії у Twitter

Деталі: Посла Росії в Нідерландах викликали у вівторок в МЗС, щоб повідомити йому про рішення.

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Дипломати, підозрювані в шпигунстві, мають покинути країну протягом двох тижнів.

"У цих людей написано "дипломат" на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів", – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра, не уточнивши деталей.

Висилка також була узгоджена з іншими країнами, які раніше висилали російських дипломатів, такими як США, Польща та Болгарія.

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Гукстра зазначив, що Росія у відповідь також, ймовірно, висилатиме нідерландських дипломатів.

Федеральний уряд Бельгії вирішив вислати 21 російського дипломата, акредитованих в посольстві Росії в Брюсселі або Генеральному консульстві в Антверпені.

Рішення було ухвалене через "причетність дипломатів до шпигунських операцій та операцій з впливу, що загрожують безпеці країни", повідомила у вівторок міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Водночас Чехія висилає одного співробітника посольства РФ за звинуваченням у причетності до російських спецслужб.

Дослівно МЗС Чехії: "МЗС Чехії інформував посольство Росії в Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників посольства персоною нон грата. Співробітник має залишити Чехію протягом 72 годин. Разом із нашими союзниками ми обмежуємо присутність російських спецслужб у ЄС".

Більше деталей: Чотирьом високопоставленим чиновникам російського посольства в Ірландії було запропоновано залишити країну, оскільки "їхня діяльність не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки", заявив прем’єр-міністр Майкл Мартін.

Що передувало: 14 березня Словаччина оголосила, що висилає трьох російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві.