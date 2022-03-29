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Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия высылают российских дипломатов

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 17:50
Посольство РФ в Нидерландах, фото wikipedia

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, Бельгия – 21 за причастность к шпионским операциям, также одного сотрудника посольства РФ высылает Чехия и четверых – Ирландия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканалы NOS, RTBF и издание The Irish TimesМИД Чехии в Twitter

Детали: Посла России в Нидерландах вызвали во вторник в МИД, чтобы сообщить ему о решении.

Дипломаты, подозреваемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение двух недель.

"У этих людей написано "дипломат" на визитной карточке, тогда как в действительности они делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, не уточнив деталей.

Высылка также была согласована с другими странами, ранее высылавшими российских дипломатов, такими как США, Польша и Болгария.

Хустра отметил, что Россия в ответ также, вероятно, будет высылать нидерландских дипломатов.

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Федеральное правительство Бельгии решило выслать 21 российского дипломата, аккредитованных в посольстве России в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене.

Решение было принято из-за "причастности дипломатов к шпионским операциям и операциям по влиянию, угрожающим безопасности страны", сообщила во вторник министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Российские дипломаты должны будут покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней.

В то же время, Чехия высылает одного сотрудника посольства РФ по обвинению в причастности к российским спецслужбам.

Дословно МИД Чехии: "МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС".

Больше деталей: Четырем высокопоставленным чиновникам российского посольства в Ирландии было предложено покинуть страну, поскольку "их деятельность не отвечает международным стандартам дипломатического поведения", заявил премьер-министр Майкл Мартин.

Что предшествовало: 14 марта Словакия объявила, что высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Темы: НидерландыРосcиядипломатические отношения
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