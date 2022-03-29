Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розбиратися зі злочинами РФ Україні допоможуть світові юристи, зокрема Амаль Клуні, і Microsoft

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 18:04
фото ОГП

Провідні світові фахівці з прав людини увійшли до складу міжнародної правової Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора України

Деталі: Повідомляється, що робоча група (legal Task Force) надаватиме підтримку Україні у забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, вчинених Росією в нашій країні.

До її складу увійшли провідні світові юристи: Амаль Клуні, Королівський радник Річард Гермер, Королівський радник Тім Отті, Філіппа Вебб, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів, і Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства.

До робочої групи також увійдуть юридичні експерти з фірми "Covington & Burling LLP" із США на чолі з Ніхілом Гором, французької фірми "Sygna Partners" на чолі з Люком Відалом, а також фірми "Withers" на чолі з Еммою Ліндсі. Кожна з них уже представляє інтереси України, в тому числі, у випадку "Covington" і "Sygna", у Міжнародному суді ООН.

Робоча група отримуватиме також підтримку провідних науковців у галузі міжнародного гуманітарного права, в тому числі професора Марко Мілановича (Ноттінгемський університет) та професора Ендрю Клепема (Женевський академічний інститут), а також Центру із питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні "За справедливість" та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

Вказано, що всі члени робочої групи, а також юристи та науковці, які надаватимуть підтримку, будуть виконувати свою роботу на безоплатній основі.

ВІДЕО ДНЯ

Сфера її компетенції включатиме надання рекомендацій щодо притягнення до відповідальності, у тому числі через Організацію Об’єднаних Націй та регіональні організації.

Також вона надаватиме консультації та забезпечуватиме потенційне представництво у цивільних і кримінальних справах, у тому числі тих, які підпадають під дію законів універсальної юрисдикції, задля забезпечення притягнення до відповідальності та отримання репарацій у національних юрисдикціях.

Крім цього робоча група надаватиме стратегічні настанови щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Технологічним партнером робочої групи виступить корпорація Microsoft. Вона надаватиме безкоштовну технологічну допомогу з метою забезпечення захисту, аналізу та обміну доказами міжнародних злочинів із відповідними органами влади.

За словами очільниці ОГП, Ірини Венедіктової, допомога та рекомендації цієї групи будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Зеленський покарав двох генералів СБУ – позбавив звання за "антигероїзм"

Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви

Чергова партія зброї та іншої допомоги від США вже надходить в Україну

Усі окупанти покинули зону ЧАЕС

Усі новини...
Останні новини
04:31
ЗМІ: ЄС на саміті з Китаєм вимагатиме запевнень, що Пекін не допомагатиме Росії у війні
04:28
Росія перекидає ракетні комплекси в Гомель – Міноборони
03:55
США: Росіяни пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні
03:40
Грузія заявила, що приєднується до санкцій проти Росії
03:12
США запроваджують позначку "стать Х" у паспортах
02:40
Мелітополь: Деякі старші по будинках складають для окупантів списки покинутих квартир
02:14
"Де не стріляють – будемо сіяти" – голова Сумської ОВА
01:45
План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії
01:44
Президентка Європарламенту їде до Києва
01:41
Донеччина: загарбники за добу вбили 5 цивільних і поранили 22
Усі новини...