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Розбиратися зі злочинами РФ Україні допоможуть світові юристи, зокрема Амаль Клуні, і Microsoft

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 18:04
Розбиратися зі злочинами РФ Україні допоможуть світові юристи, зокрема Амаль Клуні, і Microsoft
фото ОГП

Провідні світові фахівці з прав людини увійшли до складу міжнародної правової Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора України

Деталі: Повідомляється, що робоча група (legal Task Force) надаватиме підтримку Україні у забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, вчинених Росією в нашій країні.

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До її складу увійшли провідні світові юристи: Амаль Клуні, Королівський радник Річард Гермер, Королівський радник Тім Отті, Філіппа Вебб, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів, і Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства.

До робочої групи також увійдуть юридичні експерти з фірми "Covington & Burling LLP" із США на чолі з Ніхілом Гором, французької фірми "Sygna Partners" на чолі з Люком Відалом, а також фірми "Withers" на чолі з Еммою Ліндсі. Кожна з них уже представляє інтереси України, в тому числі, у випадку "Covington" і "Sygna", у Міжнародному суді ООН.

Робоча група отримуватиме також підтримку провідних науковців у галузі міжнародного гуманітарного права, в тому числі професора Марко Мілановича (Ноттінгемський університет) та професора Ендрю Клепема (Женевський академічний інститут), а також Центру із питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні "За справедливість" та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

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Вказано, що всі члени робочої групи, а також юристи та науковці, які надаватимуть підтримку, будуть виконувати свою роботу на безоплатній основі.

Сфера її компетенції включатиме надання рекомендацій щодо притягнення до відповідальності, у тому числі через Організацію Об’єднаних Націй та регіональні організації.

Також вона надаватиме консультації та забезпечуватиме потенційне представництво у цивільних і кримінальних справах, у тому числі тих, які підпадають під дію законів універсальної юрисдикції, задля забезпечення притягнення до відповідальності та отримання репарацій у національних юрисдикціях.

Крім цього робоча група надаватиме стратегічні настанови щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Технологічним партнером робочої групи виступить корпорація Microsoft. Вона надаватиме безкоштовну технологічну допомогу з метою забезпечення захисту, аналізу та обміну доказами міжнародних злочинів із відповідними органами влади.

За словами очільниці ОГП, Ірини Венедіктової, допомога та рекомендації цієї групи будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави.

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