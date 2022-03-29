Разбираться с преступлениями РФ Украине помогут мировые юристы, в частности Амаль Клуни, и Microsoft

Ведущие мировые специалисты по правам человека вошли в состав международной правовой Рабочей группы по ответственности за международные преступления, совершенные в Украине.

Источник: Офис генпрокурора Украины

Детали: Сообщается, что рабочая группа (legal Task Force) будет оказывать поддержку Украине в обеспечении правосудия для жертв международных преступлений, совершенных Россией в нашей стране.

В ее состав вошли ведущие мировые юристы: Амаль Клуни, Королевский советник Ричард Гермер, Королевский советник Тим Отти, Филиппа Уэбб, Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов, и Лорд Нойбергер – бывший Глава Верховного суда Соединенного королевства.

В рабочую группу также войдут юридические эксперты из фирмы "Covington & Burling LLP" из США во главе с Нихилом Гором, французской фирмы "Sygna Partners" во главе с Люком Видалом, а также фирмы "Withers" во главе с Эммой Линдси. Каждая из них уже представляет интересы Украины, в том числе в случае "Covington" и "Sygna" в Международном суде ООН.

Рабочая группа будет получать поддержку ведущих ученых в области международного гуманитарного права, в том числе профессора Марко Милановича (Ноттингемский университет) и профессора Эндрю Клепема (Женевский академический институт), а также Центра по вопросам международного управления и урегулирования споров при Королевском колледже в Лондоне, Фонда Клуни "За справедливость" и Института прав человека Международной ассоциации юристов.

Указано, что все члены рабочей группы, а также юристы и ученые, которые будут оказывать поддержку, будут выполнять свою работу безвозмездно.

Сфера ее компетенции будет включать в себя предоставление рекомендаций по привлечению к ответственности, в том числе через Организацию Объединенных Наций и региональные организации.

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Также она будет предоставлять консультации и обеспечивать потенциальное представительство по гражданским и уголовным делам, в том числе подпадающим под действие законов универсальной юрисдикции, для обеспечения привлечения к ответственности и получения репараций в национальных юрисдикциях.

Кроме этого, рабочая группа будет предоставлять стратегические наставления по сотрудничеству Украины с Международным уголовным судом.

Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft. Она будет предоставлять бесплатную технологическую помощь в целях обеспечения защиты, анализа и обмена доказательствами международных преступлений с органами власти.

По словам главы ОГП, Ирины Венедиктовой, помощь и рекомендации этой группы будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства.