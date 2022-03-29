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Російські хакери роками мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини, опозиція вимагає відставки Сійярто

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 18:25

Після оприлюднення інформації про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини угорська опозиція вимагає відставки очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 444.hu.

У вівторок угорський портал Telex.hu оприлюднив розслідування, згідно з яким російські хакери атакували Угорщину, зокрема, міністерство закордонних справ на чолі з Петером Сійярто щонайменше десять років.

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Згідно зі статтею, принаймні деякі атаки підтримуються російськими державними структурами, і кібератаки настільки успішні, що навіть зараз, під час війни в Україні, хакери мають доступ до частини інформації, яка передається через мережі угорського зовнішньополітичного відомства.

"За оприлюдненою сьогодні інформацією, росіяни вже не в коморі, а в кабінетах уряду: російська спецслужба роками має практично необмежений доступ до всієї ІТ-системи МЗС", - йдеться у заяві об’єднаної опозиції Угорщини у відповідь на оприлюднену інформацію.

Як заявили в опозиції, прем’єр Віктор Орбан свідомо передав Угорщину Росії не лише за допомогою довгострокового газового контракту, кредитної позики на АЕС Paks 2, а й за допомогою розміщення російських шпигунів у Будапешті та свідомого демонтажу кіберзахисту уряду Угорщини.

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Опозиціонери заявили, що Сійярто не випадково отримав нагороду від російського колеги Лаврова, і саме тому прем’єр-міністр перешкоджає спільним європейським діям проти російської агресії в Україні.

В об’єднаній опозиції вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.

"Міністерство закордонних справ не може очолювати людина, яка свідомо віддала країну російським інтересам", – заявили в опозиції.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно обурився через твіт лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Лідер опозиції Петер Маркі-Зай підтримав акцію, що відбулася у Будапешті вихідними для підтримки українців, які загинули у Маріуполі від російських бомбардувань. Згодом цю акцію підтримав і президент Зеленський.

Утім, як пояснив очільник МЗС Петер Сійярто, цю підтримку в уряді Угорщини вважають неприйнятною.

Теми: УгорщинаЄвропа
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