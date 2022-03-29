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Российские хакеры годами имели доступ к IТ-системе МИД Венгрии, оппозиция требует отставки Сийярто

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 18:25

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ІТ-системе МИД Венгрии, венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 444.hu.

Во вторник венгерский портал Telex.hu обнародовал расследование, согласно которому российские хакеры атаковали Венгрию, в частности, министерство иностранных дел во главе с Петером Сийярто, не менее десяти лет.

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Согласно статье, по крайней мере, некоторые атаки поддерживаются российскими государственными структурами, и кибератаки настолько успешны, что даже сейчас, во время войны в Украине, хакеры имеют доступ к части информации, передаваемой через сети венгерского внешнеполитического ведомства.

"По обнародованной сегодня информации, россияне уже не в прихожей, а в кабинетах правительства: у российской спецслужбы годами практически неограниченный доступ ко всей ІТ-системе МИД", - говорится в заявлении объединенной оппозиции Венгрии в ответ на обнародованную информацию.

Как заявили в оппозиции, премьер Виктор Орбан сознательно передал Венгрию России не только посредством долгосрочного газового контракта, кредитного займа на АЭС Paks 2, но и посредством размещения российских шпионов в Будапеште и сознательного демонтажа киберзащиты правительства Венгрии.

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Оппозиционеры заявили, что Сийярто не случайно получил награду от российского коллеги Лаврова, и поэтому премьер-министр препятствует общим европейским действиям против российской агрессии в Украине.

В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.

"Министерство иностранных дел не может возглавлять человек, сознательно отдавший страну российским интересам", - заявили в оппозиции.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции, ключевого соперника Виктора Орбана на выборах.

Лидер оппозиции Петер Марки-Зай поддержал акцию, состоявшуюся в Будапеште в выходные для поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок. Впоследствии эту акцию поддержал и президент Зеленский.

Однако, как пояснил глава МИД Петер Сийярто, эту поддержку в правительстве Венгрии считают неприемлемой.

Темы: ВенгрияЕвропа
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