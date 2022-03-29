Окупанти затримали журналістку на Запоріжжі й вивезли до Донецька

Російські військові затримали запорізьку журналістку Ірину Дубченко та відвезли до окупованого Донецька для "проведення слідчих дій".

Джерело: голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко з посиланням на сестру журналістки Олександру Дубченко

Деталі: Дубченко затримали 26 березня у Розівці Запорізької області та повезли до Донецька "для проведення слідчих дій у зв’язку з переховуванням та підтримкою українського військовослужбовця".

Пряма мова сестри: "Наші батьки поїхали 28 березня у Розівку, аби вивезти прикуту до ліжка бабусю та мою сестру, яка за нею доглядала і працювала там дистанційно журналісткою українських ЗМІ.

Батьки з’ясували, що Ірину забрали. Місцевий "комендант" спочатку сказав, що жінок не затримують, а потім визнав, що її арештували і тримають у Донецьку".

Більше деталей: Ключове звинувачення, яке окупанти пред’являють Ірині – це переховування вдома тяжкопораненого українського військовослужбовця.

У Ірини є малолітня дитина, якій наступного місяця буде 4 роки. За кілька тижнів до війни родина забрала дитину до Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій обласній організації НСЖУ підтверджують, що Ірина Дубченко є відомою професійною журналісткою, співпрацювала з багатьма запорізькими і національними медіа.