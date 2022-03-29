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Оккупанты задержали журналистку на Запорожье и вывезли в Донецк

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 18:30
Ирина Дубченко, фото с Facebook Томиленко

Российские военные задержали запорожскую журналистку Ирину Дубченко и отвезли в оккупированный Донецк для проведения следственных действий.

Источник: глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на сестру журналистки Александру Дубченко

Детали: Дубченко задержали 26 марта в Розовке Запорожской области и увезли в Донецк "для проведения следственных действий в связи с укрывательством и поддержкой украинского военнослужащего".

Прямая речь сестры: "Наши родители поехали 28 марта в Розовку, чтобы вывезти прикованную к постели бабушку и мою сестру, которая за ней ухаживала и работала там дистанционно журналисткой украинских СМИ.

Родители выяснили, что Ирину забрали. Местный комендант сначала сказал, что женщин не задерживают, а потом признал, что ее арестовали и держат в Донецке".

Больше деталей: Ключевое обвинение, которое оккупанты предъявляют Ирине – это укрывательство дома тяжелораненого украинского военнослужащего.

У Ирины есть малолетний ребенок, которому в следующем месяце будет 4 года. За несколько недель до войны семья забрала ребенка в Запорожье.

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В Запорожской областной организации НСЖУ подтверждают, что Ирина Дубченко является известной профессиональной журналисткой, сотрудничала со многими запорожскими и национальными медиа.

Темы: Запорожская областьСМИДонецк
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