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"Азов" тролить тіктокерів Кадирова за постанову "бою" у Маріуполі

Альона Мазуренко Вівторок, 29 березня 2022, 18:38
Азов тролить тіктокерів Кадирова за постанову бою у Маріуполі

Українські захисники Маріуполя вважають відео так званого "бою", яке опублікували кадировці у Маріуполі, постановкою, тому організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Геремєєв міг там поранитись хіба що, послизнувшись на пляшці.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Пряма мова: "В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Геремєєв.

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Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров’я.

Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Кілька днів тому глава Чечні Рамзан Кадиров показав відео про участь чеченців у захопленні Маріуполя, на якому зображений Руслан Геремєєв, якого вважають організатором вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова.
  • 29 березня Кадиров виступив проти проведення мирних переговорів України та Росії, заявивши, що спочатку треба знищити "бандерівців та шайтанів", а потім думати, що робити.

Теми: МаріупольКадировЧечнявійна
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