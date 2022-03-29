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"Азов" тролит тиктокеров Кадырова за постановку "боя" в Мариуполе

Алена МазуренкоВторник, 29 марта 2022, 18:38
Азов тролит тиктокеров Кадырова за постановку боя в Мариуполе

Украинские защитники Мариуполя считают видео так называемого "боя", которое опубликовали кадыровцы в Мариуполе, постановкой, поэтому организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев мог там раниться разве что, поскользнувшись на бутылке.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе, после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

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Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье.

Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.
  • 29 марта Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.

Темы: МариупольКадыровЧечнявойна
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