Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азов" тролит токтокеров Кадырова за постановку "боя" в Мариуполе

Мазуренко Алена Вторник, 29 марта 2022, 18:38

Украинские защитники Мариуполя считают видео так называемого "боя", которое опубликовали кадыровцы в Мариуполе, постановкой, поэтому организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев мог там раниться разве что, поскользнувшись на бутылке.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе, после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

 

Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье.

Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики".

Предыстория: 

  • Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.
  • 29 марта Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольКадыровЧечнявойна
Главное сегодня

Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США

Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ

Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

фотоВ Буче нашли "братскую могилу", где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

Все новости...
Мариуполь
МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя
Действия РФ в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид – Венедиктова
В Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, в осаде – 170 тысяч: оценки власти
Последние новости
08:05
фото, видеоВ Казахстане заявили, что на президента готовил покушение агент, сеявший "русофобские взгляды"
07:49
Российские истребители страдают от украинской ПВО – британская разведка
07:11
фотоВраг атаковал Одессу с воздуха – СМИ
06:47
Сводка штаба: командиры вражеской дивизии отказываются воевать
06:37
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины" – глава МИД Британии
05:45
Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США
05:04
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
04:14
Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
03:54
фотоВ Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
Все новости...