Украинские защитники Мариуполя считают видео так называемого "боя", которое опубликовали кадыровцы в Мариуполе, постановкой, поэтому организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев мог там раниться разве что, поскользнувшись на бутылке.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе, после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

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Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье.

Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики".

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