Украинские защитники Мариуполя считают видео так называемого "боя", которое опубликовали кадыровцы в Мариуполе, постановкой, поэтому организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев мог там раниться разве что, поскользнувшись на бутылке.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе, после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье.

Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики".

Предыстория:

Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

29 марта Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.