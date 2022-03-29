Україна відреагувала на сербські заяви, що Київ не засудив бомбардування Югославії

Посольство України у Белграді відповіло міністру внутрішніх справ Сербії Александру Вуліну на його претензії щодо позиції Києва з приводу бомбардувань Югославії у 1999 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Telegraf.rs.

Вулін, зокрема, заявив, що "легше знайти прохання України стати членом НАТО, ніж ввести санкції проти агресора НАТО".

"Що стосується дій України у 1999 році, то маємо констатувати, що Україна вимагала припинити бомбардування Югославії на всіх майданчиках. Хотілося б навести лише одну з багатьох заяв українського керівництва: звернення Верховної Ради України до парламентів світу, Міжпарламентського союзу, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД щодо негайного припинення бомбардувань Югославії", – йдеться у повідомленні посольства.

У заяві також додається позиція Верховної Ради України, яка підтверджує "принципову позицію щодо війни в Югославії як неспровокованої агресії".

Посольство також переслало міністру внутрішніх справ Сербії посилання на сторінки Верховної ради України, на яких розміщено відповідні заяви.

У посольстві зазначили, що співпраця України з НАТО постраждала тоді саме через таку принципову позицію Києва.

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"І, можливо, якби Україна тоді не кинулася захищати Югославію, вона б давно стала членом НАТО і не стала б жертвою російської агресії зараз", - повідомили в посольстві України.

Ще до вибуху повномасштабної війни президент Сербії Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.