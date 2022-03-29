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Україна відреагувала на сербські заяви, що Київ не засудив бомбардування Югославії

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 19:02

Посольство України у Белграді відповіло міністру внутрішніх справ Сербії Александру Вуліну на його претензії щодо позиції Києва з приводу бомбардувань Югославії у 1999 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Telegraf.rs.

Вулін, зокрема, заявив, що "легше знайти прохання України стати членом НАТО, ніж ввести санкції проти агресора НАТО".

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"Що стосується дій України у 1999 році, то маємо констатувати, що Україна вимагала припинити бомбардування Югославії на всіх майданчиках. Хотілося б навести лише одну з багатьох заяв українського керівництва: звернення Верховної Ради України до парламентів світу, Міжпарламентського союзу, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД щодо негайного припинення бомбардувань Югославії", – йдеться у повідомленні посольства.

У заяві також додається позиція Верховної Ради України, яка підтверджує "принципову позицію щодо війни в Югославії як неспровокованої агресії".

Посольство також переслало міністру внутрішніх справ Сербії посилання на сторінки Верховної ради України, на яких розміщено відповідні заяви.

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У посольстві зазначили, що співпраця України з НАТО постраждала тоді саме через таку принципову позицію Києва.

"І, можливо, якби Україна тоді не кинулася захищати Югославію, вона б давно стала членом НАТО і не стала б жертвою російської агресії зараз", - повідомили в посольстві України.

Ще до вибуху повномасштабної війни президент Сербії Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.

Теми: Сербія
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