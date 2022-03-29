Украина отреагировала на сербские заявления, что Киев не осудил бомбардировки Югославии

Посольство Украины в Белграде ответило министру внутренних дел Сербии Александру Вулину на его претензии относительно позиции Киева по поводу бомбардировок Югославии в 1999 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Telegraf.rs.

Вулин, в частности, заявил, что "легче найти просьбу Украины стать членом НАТО, чем ввести санкции против агрессора НАТО".

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"Что касается действий Украины в 1999 году, то должны констатировать, что Украина требовала прекратить бомбардировку Югославии на всех площадках. Хотелось бы привести лишь одно из многих заявлений украинского руководства: обращение Верховной Рады Украины к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ относительно немедленного прекращения бомбардировок Югославии", – говорится в сообщении.

В заявлении также прилагается позиция Верховной Рады Украины, которая подтверждает "принципиальную позицию по поводу войны в Югославии как неспровоцированной агрессии".

Посольство также переслало министру внутренних дел Сербии ссылку на страницы Верховной рады Украины, на которых размещены соответствующие заявления.

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В посольстве отметили, что сотрудничество Украины с НАТО пострадало тогда именно из-за такой принципиальной позиции Киева.

"И, возможно, если бы тогда Украина не бросилась защищать Югославию, она бы давно стала членом НАТО и не стала бы жертвой российской агрессии сейчас", - сообщили в посольстве Украины.

Еще до начала полномасштабной войны президент Сербии заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.