Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти викрали і вивезли в РФ персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя

Мазуренко Альона Вівторок, 29 березня 2022, 19:49
ПОРОДІЛЛЯ ЗІ ЗРУЙНОВАНОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ В МАРІУПОЛІ 9 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: ЄВГЕНІЙ МАЛОЛЄТКА, АР

У Маріуполі росіяни викрали і вивезли персонал і пацієнтів міського пологового будинку №2 на територію країни-агресора РФ.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти".

Деталі: У міськраді повідомляють, що наразі відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію РФ.

У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу та відправляють у так звані фільтраційні табори.

Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Те, що сьогодні робить Росія – порушує усі можливі міжнародні права людини.

ВІДЕО ДНЯ

Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків.

Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка".

Передісторія: Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

Головне сьогодні

фотоВорог атакував Одесу з повітря

Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Усі новини...
Останні новини
09:25
Не можна допустити появу Нової Берлінської стіни – Севгіль Мусаєва
08:52
Сєвєродонецьк: росіяни втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі
08:45
В Угорщині проходять парламентські вибори: об'єднана опозиція проти Орбана
08:31
Мешканка Маріуполя виправдовувала й прославляла росіян – її арештували
08:25
Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах"
08:05
фото, відеоУ Казахстані заявили, що на президента готував замах агент, який сіяв "русофобські погляди"
07:49
Російські винищувачі потерпають від української ППО – британська розвідка
07:11
фотоВорог атакував Одесу з повітря
06:47
Зведення штабу: командири ворожої дивізії відмовляються воювати
06:37
"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України" – глава МЗС Британії
Усі новини...