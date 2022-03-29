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Окупанти викрали і вивезли в РФ персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя

Альона Мазуренко Вівторок, 29 березня 2022, 19:49
Окупанти викрали і вивезли в РФ персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя
ПОРОДІЛЛЯ ЗІ ЗРУЙНОВАНОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ В МАРІУПОЛІ 9 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: ЄВГЕНІЙ МАЛОЛЄТКА, АР

У Маріуполі росіяни викрали і вивезли персонал і пацієнтів міського пологового будинку №2 на територію країни-агресора РФ.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти".

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Деталі: У міськраді повідомляють, що наразі відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію РФ.

У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу та відправляють у так звані фільтраційні табори.

Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

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Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Те, що сьогодні робить Росія – порушує усі можливі міжнародні права людини.

Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків.

Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка".

Передісторія: Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

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