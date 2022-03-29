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Оккупанты похитили и вывезли в РФ персонал и пациентов роддома Мариуполя

Мазуренко Алена Вторник, 29 марта 2022, 19:49
Роддом В МАРИУПОЛЕ 9 МАРТА. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЛОЛЕТКА, АР

В Мариуполе россияне похитили и вывезли персонал и пациентов городского роддома №2 на территорию страны-агрессора РФ.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Оккупанты продолжают похищать жителей украинского Мариуполя. Более 70 человек насильственно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты".

Детали: В горсовете сообщают, что в настоящее время известно о более 20 тысячах мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию РФ.

У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляющие в так называемые фильтрационные лагеря.

После чего перенаправляются в отдаленные города России. Принцип распределения и причин вывоза людей до конца остаются неизвестными.

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "То, что сегодня делает Россия – нарушает все возможные международные права человека.

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Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков.

Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко".

Предыстория: Ранее было известно о депортации персонала и пациентах городской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.

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