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У Донецьку запасів води залишилося на два тижні

Вівторок, 29 березня 2022, 20:32

Запасів води у Донецьку залишилося не більш як на два тижні.

Джерело: РИА Новости із посиланням на так званого мера міста.

Деталі: через брак води з 30 березня у місті відключать центральне опалення.

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Що передувало: котрольовані бойовиками так званої "ДНР" ЗМІ повідомляють, що внаслідок бойових дій було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водоводу.

Після чого мешканці міста стали отримувати воду із резервного водосховища, у деяких районах Донецька вода відсутня з початку березня.

Холодна вода в місті подається на дві години один раз на два дні. Гаряча вода відключена.

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Теми: Донецьквода
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