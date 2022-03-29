У Донецьку запасів води залишилося на два тижні
Вівторок, 29 березня 2022, 20:32
Запасів води у Донецьку залишилося не більш як на два тижні.
Джерело: РИА Новости із посиланням на так званого мера міста.
Деталі: через брак води з 30 березня у місті відключать центральне опалення.
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Що передувало: котрольовані бойовиками так званої "ДНР" ЗМІ повідомляють, що внаслідок бойових дій було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водоводу.
Після чого мешканці міста стали отримувати воду із резервного водосховища, у деяких районах Донецька вода відсутня з початку березня.
Холодна вода в місті подається на дві години один раз на два дні. Гаряча вода відключена.
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