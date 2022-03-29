Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецке запасов воды осталось на две недели

Вторник, 29 марта 2022, 20:32

Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели.

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемого мэра города.

Детали: из-за нехватки воды с 30 марта в городе отключат центральное отопление.

Реклама:

Что предшествовало: котролируемые боевиками так называемой "ДНР" СМИ сообщают, что в следствие боевых действий была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. 

После чего жители города стали получать воду из резервного водохранилища, в некоторых районах Донецка вода отсутствует с начала марта.

Холодная вода в городе подается на два часа один раз в два дня. Горячая вода отключена.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецквода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Донецк
Эстония обвинила в госизмене 2 граждан: один ездил в оккупированные города и засветился у Соловьева
В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники
В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: