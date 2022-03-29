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В Донецке запасов воды осталось на две недели

Вторник, 29 марта 2022, 20:32

Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели.

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемого мэра города.

Детали: из-за нехватки воды с 30 марта в городе отключат центральное отопление.

Что предшествовало: котролируемые боевиками так называемой "ДНР" СМИ сообщают, что в следствие боевых действий была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. 

После чего жители города стали получать воду из резервного водохранилища, в некоторых районах Донецка вода отсутствует с начала марта.

Холодная вода в городе подается на два часа один раз в два дня. Горячая вода отключена.

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Темы: Донецквода
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