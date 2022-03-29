В Донецке запасов воды осталось на две недели

Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели.

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемого мэра города.

Детали: из-за нехватки воды с 30 марта в городе отключат центральное отопление.

Что предшествовало: котролируемые боевиками так называемой "ДНР" СМИ сообщают, что в следствие боевых действий была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода.

После чего жители города стали получать воду из резервного водохранилища, в некоторых районах Донецка вода отсутствует с начала марта.

Холодная вода в городе подается на два часа один раз в два дня. Горячая вода отключена.