Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України

Представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий заявив, що Росія має підписатися під гарантіями безпеки для України.

Джерело: Чалий інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Серед країн-гарантів (для безпеки України - ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів.

І найголовніше, що нам вдалося досягти, що Росія при реалізації статті, яка дозволяє іншим країнам-гарантам дозволяє іншим країнам-гарантам застосувати і надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки - Росія погодилася, що права вето вона у цьому мати не буде".

Деталі: За його словами, у такому разі, у разі загрози для України, країни-гаранти можуть не радитися з РФ про надання Україні Збройних сил чи закриття неба: "Росія уже дасть на це попередню згоду".

Пряма мова: "Для нас ключове слово - це гарантії безпеки України, які ми можемо отримати в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності та безпеки України...

Зараз ми домагаємося, щоб ці гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Ці гарантії, фактично, аналог 5 статті НАТО.

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Ми домагаємося досягти такого, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії чи військового нападу, чи військової спецоперації, то Україна буде мати змогу за 3 дні провести термінові консультації, якщо у рамках цих консультацій не буде знайдено дипломатичного рішення, то країни-гаранти будуть мати зобов'язані допомогти Україні всіма можливими засобами. Включно з закриттям неба, з наданням озброєння, и допомогою їхніми Збройними силами. Фактично, це дає нам можливість отримати такі ж гарантії безпеки, якби ми вступили в НАТО.

Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію - мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ".

Деталі: За його словами, на зустрічі Україна чітко пояснила, що ці гарантії мають бути у чіткій юридичній формі, носити зобов'язуючий характер і повинні бути ратифіковані парламентами країн-гарантів, бо Україна має сумний досвід Будапештського меморандуму.

Чалий додав, що Україна намагається знайти для себе формат "вступу в НАТО" без фактичного вступу.

Український дипломат заявив, що гарантами для безпеки України мають стати 5 держав, які є членами Радбезу ООН. Серед них є й Росія.

Він додав, що відповідні переговори сприяють напрацюванню певного документу, до якого залучаться представники країн-гарантів.

За його словами, наразі РФ погоджується на переговорах у тих питаннях, які не можна було уявити ще 2 тижні тому. Чалий додав, що це результат спротиву української армії та всіх громадян України.

Гарантами безпеки для України, за словами представників України, мають стати США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина.

Раніше президент додав, що Італія також погодилася стати гарантом.