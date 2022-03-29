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Чалый объяснил, как Россия будет гарантом безопасности для Украины

Мазуренко Алена Вторник, 29 марта 2022, 20:44

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый заявил, что Россия должна подписаться под гарантиями безопасности Украины.

Источник: Чалый интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Среди стран-гарантов (безопасности для Украины - ред) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало – это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украины, она будет одной из государств гарантов.

И самое главное, что нам удалось достичь, что Россия при реализации статьи, позволяющей другим странам-гарантам, позволяет другим странам-гарантам применить и предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности - Россия согласилась, что права вето она в этом иметь не будет".

Детали: По его словам, в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с РФ о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: "Россия уже даст на это предварительное согласие".

Прямая речь: "Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий российской агрессии и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО.

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Мы добиваемся того, что если в будущем Украина станет объектом агрессии или военного нападения, или военной спецоперации, то Украина будет иметь возможность за 3 дня провести срочные консультации, если в рамках этих консультаций не будет найдено дипломатического решения, то страны-гаранты будут обязаны помочь Украине всеми возможными средствами. Включая с закрытием неба, с предоставлением вооружения и помощью их вооруженными силами. Фактически это дает нам возможность получить такие же гарантии безопасности, если бы мы вступили в НАТО.

Мы ищем ту форму, чтобы мы реализовали мечту - иметь гарантии, которые есть у стран-НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ".

Детали: По его словам, на встрече Украина четко объяснила, что эти гарантии должны быть в четкой юридической форме, носить обязывающий характер и должны быть ратифицированы парламентами стран-гарантов, потому что у Украины есть печальный опыт Будапештского меморандума.

Чалый добавил, что Украина пытается найти для себя формат вступления в НАТО без фактического вступления.

Украинский дипломат заявил, что гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Среди них есть и Россия.

Он добавил, что соответствующие переговоры способствуют разработке определенного документа, к которому привлекутся представители стран-гарантов.

По его словам, сейчас РФ соглашается на переговорах по тем вопросам, которые нельзя было представить еще 2 недели назад. Чалый добавил, что это результат сопротивления украинской армии и всех граждан Украины.

Гарантами безопасности для Украины, по словам представителей Украины, должны стать США, Великобритания, Турция, Франция, Германия.

Ранее президент добавил, что Италия тоже согласилась стать гарантом.

Темы: РосcияУкраинавойнадипломатические отношения
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