ОДА: На Запоріжжі не запрацював жоден "зелений коридор"

Російські війська не дали можливості запрацювати жодному "зеленому коридору" на Запоріжжі.

Джерело: керівник Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.

Дослівно: "Орки сьогодні не пропустили жодну колону

Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя!!

НЕ змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!!

НЕ змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську!!

Переговори тривають!! Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб ЛЮДИ доїхали до міст призначення!!".