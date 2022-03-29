ОДА: На Запоріжжі не запрацював жоден "зелений коридор"
Вівторок, 29 березня 2022, 21:08
Російські війська не дали можливості запрацювати жодному "зеленому коридору" на Запоріжжі.
Джерело: керівник Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.
Дослівно: "Орки сьогодні не пропустили жодну колону
Реклама:
- Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя!!
- НЕ змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!!
- НЕ змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську!!
Переговори тривають!! Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб ЛЮДИ доїхали до міст призначення!!".