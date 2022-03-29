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ОДА: На Запоріжжі не запрацював жоден "зелений коридор"

Вівторок, 29 березня 2022, 21:08

Російські війська не дали можливості запрацювати жодному "зеленому коридору" на Запоріжжі.

Джерело: керівник Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.

Дослівно: "Орки сьогодні не пропустили жодну колону

  • Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя!!
  • НЕ змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!!
  • НЕ змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську!!

Переговори тривають!! Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб ЛЮДИ доїхали до міст призначення!!".

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Теми: Запоріжжяевакуація
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