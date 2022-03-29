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ОГА: На Запорожье не заработал ни один "зеленый коридор"

Вторник, 29 марта 2022, 21:08

Российские войска не дали возможности заработать ни одному "зеленому коридору" на Запорожье.

Источник: руководитель Запорожской ОГА Александр Старух.

Дословно: "Орки сегодня не пропустили ни одну колонну.

  • Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!!
  • НЕ смогли приехать в Запорожье автомобили из Энергодара!!
  • НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!

Переговоры продолжаются!! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы ЛЮДИ доехали до городов назначения!!".

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Темы: Запорожьеэвакуация
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