ОГА: На Запорожье не заработал ни один "зеленый коридор"

Российские войска не дали возможности заработать ни одному "зеленому коридору" на Запорожье.

Источник: руководитель Запорожской ОГА Александр Старух.

Дословно: "Орки сегодня не пропустили ни одну колонну.

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Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!!

НЕ смогли приехать в Запорожье автомобили из Энергодара!!

НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!

Переговоры продолжаются!! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы ЛЮДИ доехали до городов назначения!!".