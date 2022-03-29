Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Вівторок, 29 березня 2022, 21:18

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, обговорювалося також питання евакуації з Маріуполя.

Про це заявив представник Єлисейського палацу за результатами розмови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста Маріуполь, обложеного російською армією, "на даному етапі не створені", оголосили в Єлисейському центрі.

Макрон представив цю операцію з евакуації, яку запропонували Франція, Туреччина та Греція, своєму російському колезі, який сказав, що "подумає про це", перш ніж дати відповідь, додав представник Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Теми: МаріупольМакронПутін
Головне сьогодні

відео, оновлено від 10:18Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів – ЗМІ

оновлено, фото, відеоУ Росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

Росія перекидає ракетні комплекси до українського кордону в Білорусі

План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Зеленський покарав двох генералів СБУ – позбавив звання за "антигероїзм"

Усі новини...
Маріуполь
В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя
"Азов" тролить тіктокерів Кадирова за постанову "бою" у Маріуполі
МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя
Останні новини
13:15
оновленоУдар по Миколаївській ОВА: кількість жертв зросла до 28
13:15
S&P відкликало рейтинги низки російських банків
13:14
Збройні сили звільнили майже 30 населених пунктів – зведення Генштабу
13:11
Киян закликають не жартувати 1 квітня зі здоров'ям і не втрачати тверезий розум
13:09
У Кремлі відреагували на пожежу у Бєлгороді: Не сприяє переговорам
12:57
Інфляція в єврозоні досягла рекорду
12:55
відео, оновлено від 10:18Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів – ЗМІ
12:49
Росія готує відповідь на пропозиції України, Лавров побачив "рух уперед"
12:42
Виробнича активність у РФ в березні впала майже до дворічного мінімуму
12:39
Теробороні Рівненщини заборонили носити зброю в громадських місцях
Усі новини...