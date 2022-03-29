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У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Вівторок, 29 березня 2022, 21:18

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, обговорювалося також питання евакуації з Маріуполя.

Про це заявив представник Єлисейського палацу за результатами розмови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста Маріуполь, обложеного російською армією, "на даному етапі не створені", оголосили в Єлисейському центрі.

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Макрон представив цю операцію з евакуації, яку запропонували Франція, Туреччина та Греція, своєму російському колезі, який сказав, що "подумає про це", перш ніж дати відповідь, додав представник Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

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Теми: МаріупольМакронПутін
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