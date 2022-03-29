У Макрона после разговора с Путиным заявили, что эвакуация из Мариуполя невозможна

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался вопрос эвакуации из Мариуполя.

Об этом заявил представитель Елисейского дворца по результатам разговора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Условия для начала в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям украинского города Мариуполь, осажденного российской армией, на данном этапе не созданы, объявили в Елисейском центре.

Макрон представил эту операцию по эвакуации, предложенную Францией, Турцией и Грецией, своему российскому коллеге, который сказал, что "подумает об этом", прежде чем дать ответ, добавил представитель Елисейского дворца.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "не употреблял бы" в адрес Путина слова, которые употребил президент США Джо Байден, в частности, назвав его мясником - чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ.