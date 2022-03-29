"Нельотна погода": російський винищувач збили над Харківщиною

Над Харківщиною Протиповітряна оброна України збила безпілотник та літак російських окупантів.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник".

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Деталі: Українські захисники також жартують, що сприятливої погоди для ворога над Україною не буде.