"Нелётная погода": российский истребитель сбили над Харьковщиной

Над Харьковщиной Противовоздушная оброна Украины сбила беспилотник и самолет российских оккупантов.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик".

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Детали: Украинские защитники тоже шутят, что летной погоды для врага над Украиной не предвидится.