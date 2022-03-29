"Нелётная погода": российский истребитель сбили над Харьковщиной
Вторник, 29 марта 2022, 21:22
Над Харьковщиной Противовоздушная оброна Украины сбила беспилотник и самолет российских оккупантов.
Источник: Воздушное командование "Схід"
Дословно: "Снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик".
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Детали: Украинские защитники тоже шутят, что летной погоды для врага над Украиной не предвидится.