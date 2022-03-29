Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нелётная погода": российский истребитель сбили над Харьковщиной

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 21:22
Маргарита, 7 лет

Над Харьковщиной Противовоздушная оброна Украины сбила беспилотник и самолет российских оккупантов.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик".

Детали: Украинские защитники тоже шутят, что летной погоды для врага над Украиной не предвидится.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Главное сегодня

видео, обновлено от 10:18Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – расследование

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Все новости...
Харьковская область
Россияне накрыли Харьковщину из "Градов": за сутки около 280 обстрелов, есть погибший
Под Харьковом под завалами дома погиб мужчина
Харьковщина: мэр Балаклеи в городе, говорит - договорился с российскими оккупантами
Последние новости
12:57
Инфляции в еврозоне достигла рекорда
12:55
видео, обновлено от 10:18Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – расследование
12:49
Россия готовит ответ на предложения Украины, Лавров увидел "движение вперед"
12:42
Производственная активность в РФ в марте упала почти до двухлетнего минимума
12:39
Теробороне Ровенщины запретили носить оружие в общественных местах
12:37
Число украинских беженцев в Германии почти достигло 300 тысяч
12:31
Жерар Депардье осудил Путина за "сумасшедшие бесчинства" в Украине
12:13
Италия с Испанией обсудили строительство газопровода, чтобы уменьшить зависимость от РФ
12:12
аудио"Фото пушек, кровищи и всей х*йни": россияне уничтожают свою технику и выдают за подбитую украинскую
12:08
Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область из "Градов" 170 раз
Все новости...