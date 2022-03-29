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У російському Бєлґороді вибухає: ймовірно, горить склад боєприпасів

Альона Мазуренко Вівторок, 29 березня 2022, 21:54
У російському Бєлґороді вибухає: ймовірно, горить склад боєприпасів

Підконтрольні Кремлю видання повідомляють про вибух у російському Бєлґороді на території військового містечка. Заявляють, що є поранені.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости", соцмережі

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що вибух стався в районі села Червоний Жовтень під Бєлґородом і жертв та постраждалих серед мешканців немає.

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Місцеві пишуть, що вибухнув склад боєприпасів. 

Джерело підконтрольного Кремлю видання повідомило про 4 військовослужбовців, які отримали поранення при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлґородській області.

Згодом росіяни назвали причиною вибуху "людський фактор".

ВІДЕО ДНЯ

До вторгнення Росії в Україну до села Червоний Жовтень росіяни стягували військову техніку. 

Після 2014-го року росіяни повідомили, що будуть будувати військове містечко у Бєлґородській області, але в селі Солоти.

Теми: РосіявибухУкраїнавійна
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