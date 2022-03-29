У російському Бєлґороді вибухає: ймовірно, горить склад боєприпасів
Підконтрольні Кремлю видання повідомляють про вибух у російському Бєлґороді на території військового містечка. Заявляють, що є поранені.
Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости", соцмережі
Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що вибух стався в районі села Червоний Жовтень під Бєлґородом і жертв та постраждалих серед мешканців немає.
Місцеві пишуть, що вибухнув склад боєприпасів.
Джерело підконтрольного Кремлю видання повідомило про 4 військовослужбовців, які отримали поранення при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлґородській області.
Згодом росіяни назвали причиною вибуху "людський фактор".
До вторгнення Росії в Україну до села Червоний Жовтень росіяни стягували військову техніку.
Після 2014-го року росіяни повідомили, що будуть будувати військове містечко у Бєлґородській області, але в селі Солоти.
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