В российском Белгороде взрывы: вероятно, горит склад боеприпасов
Подконтрольные Кремлю издания сообщают о взрыве в российском Белгороде на территории военного городка. Заявляют, что есть раненные.
Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости", соцсети
Детали: Российские СМИ пишут, что взрыв произошел в районе села Червоный Жовтень под Белгородом и жертв и пострадавших среди жителей нет.
Местные пишут, что взорвался склад боеприпасов.
Источник подконтрольного Кремлю издание сообщил о 4 военнослужащих, получивших ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.
Позже россияне назвали причиной взрыва "человеческий фактор".
До вторжения России в Украину в село Красный Октябрь россияне стягивали военную технику.
После 2014 года россияне сообщили, что будут строить военный городок в Белгородской области, но в селе Солоты.
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