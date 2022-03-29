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В российском Белгороде взрывы: вероятно, горит склад боеприпасов

Мазуренко Алена Вторник, 29 марта 2022, 21:54

Подконтрольные Кремлю издания сообщают о взрыве в российском Белгороде на территории военного городка. Заявляют, что есть раненные.

Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости", соцсети

Детали: Российские СМИ пишут, что взрыв произошел в районе села Червоный Жовтень под Белгородом и жертв и пострадавших среди жителей нет.

Местные пишут, что взорвался склад боеприпасов.

Источник подконтрольного Кремлю издание сообщил о 4 военнослужащих, получивших ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

Позже россияне назвали причиной взрыва "человеческий фактор".

До вторжения России в Украину в село Красный Октябрь россияне стягивали военную технику.

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После 2014 года россияне сообщили, что будут строить военный городок в Белгородской области, но в селе Солоты.

Темы: РосcиявзрывУкраинавойна
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