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В российском Белгороде взрывы: вероятно, горит склад боеприпасов

Алена МазуренкоВторник, 29 марта 2022, 21:54
В российском Белгороде взрывы: вероятно, горит склад боеприпасов

Подконтрольные Кремлю издания сообщают о взрыве в российском Белгороде на территории военного городка. Заявляют, что есть раненные.

Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости", соцсети

Детали: Российские СМИ пишут, что взрыв произошел в районе села Червоный Жовтень под Белгородом и жертв и пострадавших среди жителей нет.

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Местные пишут, что взорвался склад боеприпасов.

Источник подконтрольного Кремлю издание сообщил о 4 военнослужащих, получивших ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

Позже россияне назвали причиной взрыва "человеческий фактор".

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До вторжения России в Украину в село Красный Октябрь россияне стягивали военную технику.

После 2014 года россияне сообщили, что будут строить военный городок в Белгородской области, но в селе Солоты.

Темы: РосcиявзрывУкраинавойна
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