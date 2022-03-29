Мешканців Овруцької громади закликають цю ніч провести в укритті
Вівторок, 29 березня 2022, 22:05
Мешканців Овруцької територіальної громади, що на Житомирщині, закликали перебувати в укриттях всю ніч з 29 на 30 березня через загрозу авіаударів.
Джерело: Овруцька міська рада на Facebook.
Дослівно: "Ворог застосовує терористичні методи ведення війни і завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.
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У зв'язку із загрозою авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч, особливо жителям багатоповерхових будинків та вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення (сирену) та одразу слідувати до укриття".