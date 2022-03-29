Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканців Овруцької громади закликають цю ніч провести в укритті

Вівторок, 29 березня 2022, 22:05

Мешканців Овруцької територіальної громади, що на Житомирщині, закликали перебувати в укриттях всю ніч з 29 на 30 березня через загрозу авіаударів.

Джерело: Овруцька міська рада на Facebook.

Дослівно: "Ворог застосовує терористичні методи ведення війни і завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення. 

У зв'язку із загрозою авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч, особливо жителям багатоповерхових будинків та вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення (сирену) та одразу слідувати до укриття".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Житомирщинавійна
Головне сьогодні

Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб

На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА

мапаВлада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини

фотоВорог атакував Одесу з повітря

Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Усі новини...
Житомирщина
Ворог обстріляв населений пункт на Коростенщині, зруйновані будинки
Ворожим вогнем знищено 3 і пошкоджено 10 житлових будинків на Житомирщині
Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", є загиблі – ОДА
Останні новини
11:47
Окупанти відпустили викраденого мера Берислава
11:30
"Хотіли нову Сребреницю? Жахом Бучі задоволені?": радник Єрмака жорстко звернувся до лідерів Європи
11:22
Ізюм знищений практично на 80% – мерія
11:04
У полоні в росіян перебувають 11 голів місцевих громад
11:00
Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб
10:59
Російські окупанти поранили понад 258 дітей, вбили – 158
10:48
На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА
10:47
Харківщина: ворог завдав 21 удар із артилерії, мінометів і танків
10:34
В Італії конфіскували яхту підсанкційного росіянина
10:28
Tesla встановила новий рекорд постачання електромобілів
Усі новини...