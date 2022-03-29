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Жителей Овручской громады призывают эту ночь провести в укрытии

Вторник, 29 марта 2022, 22:05

Жителей Овручской территориальной общины Житомирской области призвали находиться в укрытиях всю ночь с 29 на 30 марта из-за угрозы авиаударов.

Источник: Овручский городской совет на Facebook.

Дословно: "Враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары, чтобы получить жертвы среди гражданского населения.

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В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь, особенно жителям многоэтажных домов и своевременно реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирена) и сразу следовать в укрытие".

Темы: Житомирская областьвойна
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