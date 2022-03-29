Зеленський про переговори: Не бачимо підстав для довіри. Єдина наша гарантія – це ЗСУ

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у переговорах із Росією не має і не буде жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів.

Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди.

Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату".

Деталі: За словами президента, російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти України: "У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля".

Пряма мова: "Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти.

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Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює".

Водночас, Зеленський додав, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес: "Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде".

Також президент додав, що будь-які рішення щодо українського народу повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім народом.