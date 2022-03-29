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Зеленський про переговори: Не бачимо підстав для довіри. Єдина наша гарантія – це ЗСУ

Альона Мазуренко Вівторок, 29 березня 2022, 22:51
Зеленський про переговори: Не бачимо підстав для довіри. Єдина наша гарантія – це ЗСУ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у переговорах із Росією не має і не буде жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету України. 

Джерело: відеозвернення президента  

Пряма мова: "Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів.

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Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди.

Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату".

Деталі: За словами президента, російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти України: "У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля".

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Пряма мова: "Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти.

Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює".

Водночас, Зеленський додав, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес: "Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде".

Також президент додав, що будь-які рішення щодо українського народу повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім народом.

Теми: РосіяЗеленський
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