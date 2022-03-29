Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия. Единственная наша гарантия – это ВСУ

Президент Владимир Зеленский отметил, что в переговорах с Россией нет и не будет ни одного компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов.

Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди.

Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату".

Детали: По словам президента, у российской армии все еще есть значительный потенциал для продолжения атак против Украины: "У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не охлаждаемся и не уменьшаем наши оборонные усилия".

Прямая речь: "Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это реальность. Это факты.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства. Гарантия, которая работает".

В то же время, Зеленский добавил, что Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс: "Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. Для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет".

Также президент добавил, что любые решения относительно украинского народа должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем народом.