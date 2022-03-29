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Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия. Единственная наша гарантия – это ВСУ

Алена МазуренкоВторник, 29 марта 2022, 22:51
Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия. Единственная наша гарантия – это ВСУ
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что в переговорах с Россией нет и не будет ни одного компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов.

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Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди.

Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату".

Детали: По словам президента, у российской армии все еще есть значительный потенциал для продолжения атак против Украины: "У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не охлаждаемся и не уменьшаем наши оборонные усилия".

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Прямая речь: "Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это реальность. Это факты.

Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства. Гарантия, которая работает".

В то же время, Зеленский добавил, что Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс: "Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. Для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет".

Также президент добавил, что любые решения относительно украинского народа должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем народом.

Темы: РосcияЗеленский
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