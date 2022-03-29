Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ефективні дії українських військових змушують російські війська відходити.

Джерело: звернення глави держави.

Пряма мова: "Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку: ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка — поменше їздити.

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Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку.

Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою, масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни.

Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на Півночі нашої держави, так і у всіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України — це завдання зараз номер 1. А все інше — похідне від цього".

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