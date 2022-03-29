Росія за підсумками перемовин "кардинально скоротить бойові дії" у двох напрямках
Вівторок, 29 березня 2022, 14:49
Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.
Джерело: глава російської делегації Володимир Мединський після перемовин
Деталі: Росіяни назвали переговори "конструктивними"
Зазначається, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
За словами Мединського, "влада виходить з того, що в Києві ухвалять рішення і створять умови для подальшої нормальної роботи".
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