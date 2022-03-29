Росія за підсумками перемовин "кардинально скоротить бойові дії" у двох напрямках

Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

Джерело: глава російської делегації Володимир Мединський після перемовин

Деталі: Росіяни назвали переговори "конструктивними"

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Зазначається, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

За словами Мединського, "влада виходить з того, що в Києві ухвалять рішення і створять умови для подальшої нормальної роботи".

Передісторія: У Туреччині завершилися перемовини України та Росії.

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