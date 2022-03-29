Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія за підсумками перемовин "кардинально скоротить бойові дії" у двох напрямках

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 14:49
Росія за підсумками перемовин кардинально скоротить бойові дії у двох напрямках

Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

Джерело: глава російської делегації Володимир Мединський після перемовин

Деталі: Росіяни назвали переговори "конструктивними"

Реклама:

Зазначається, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

За словами Мединського, "влада виходить з того, що в Києві ухвалять рішення і створять умови для подальшої нормальної роботи".

Передісторія: У Туреччині завершилися перемовини України та Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Україна розповіла, хоче отримати гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: