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Росія за підсумками перемовин "кардинально скоротить бойові дії" у двох напрямках

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 14:49

Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

Джерело: глава російської делегації Володимир Мединський після перемовин

Деталі: Росіяни назвали переговори "конструктивними"

Зазначається, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

За словами Мединського, "влада виходить з того, що в Києві ухвалять рішення і створять умови для подальшої нормальної роботи".

Передісторія: У Туреччині завершилися перемовини України та Росії.

Україна розповіла, хоче отримати гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

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Теми: Росіявійна
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