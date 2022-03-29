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Пентагон: переміщення військ РФ поблизу Києва, ймовірно, зміна позицій, а не відведення

Вівторок, 29 березня 2022, 23:25

Міністерство оборони США попередило, що хоча "невелика кількість" російських військ відійшла від Києва "в останній день або близько того", Росія все ще може застосувати "масову жорстокість" до країни, зокрема до столиці.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо, що це перепозиціонування, а не справжній відхід, і ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла", - заявив Кірбі.

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Кірбі сказав, що кількість російських сил, що відходять від української столиці, "нітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва", і що Росія продовжує завдавати авіаударів містом "навіть сьогодні".

"Ніхто не повинен обманювати себе нещодавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили", - додав він.

Кірбі сказав, що російські сили передислокуються "північніше", але "занадто рано говорити", де знаходиться їхній кінцевий пункт призначення.

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"Ми вважаємо, що це швидше за все репозиціонування для використання в інших місцях в Україні. Де саме ми не знаємо", — сказав він.

Теми: РосіяКиївСША
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