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Пентагон: перемещение войск РФ вблизи Киева, вероятно, смена позиций, а не отвод

Вторник, 29 марта 2022, 23:25

Министерство обороны США предупредило, что, хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева "в последний день или около того", Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в том числе к столице.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — заявил Кирби.

Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, "нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева", и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу "даже сегодня".

"Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", — добавил он.

Кирби сказал, что российские силы передислоцируются "севернее", но "слишком рано говорить", где находится их окончательный пункт назначения.

"Мы считаем, что это, скорее всего, репозиционирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", — сказал он.

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Темы: РосcияКиевСША
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