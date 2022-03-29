Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: перемещение войск РФ вблизи Киева, вероятно, смена позиций, а не отвод

Вторник, 29 марта 2022, 23:25

Министерство обороны США предупредило, что, хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева "в последний день или около того", Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в том числе к столице.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — заявил Кирби.

Реклама:

Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, "нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева", и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу "даже сегодня".

"Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", — добавил он.

Кирби сказал, что российские силы передислоцируются "севернее", но "слишком рано говорить", где находится их окончательный пункт назначения.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы считаем, что это, скорее всего, репозиционирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", — сказал он.

Темы: РосcияКиевСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: