Росіяни збрехали про полон бійців "Азову" – ті записали їм відео з Харкова

У Росії заявили, що взяли в "полон" двох бійців українського полку "Азов", серед них автора хіта "Путін - х@йло", але цілі і неушкоджені хлопці записали окупантам відео із Харкова.

Джерело: лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький

Деталі: Окупанти заявили про "полон" командирів батальйонів харківського осередку територіальної оборони "Азова" Костянтина Немічева і Сергія Величка (позивний Чилі), але хлопці наразі у Харкові й інформації про свій "полон" здивувалися.

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Величко відзначив, що перебуває хіба що у полоні "хворих фантазій хворих людей з сусідньої країни".

Хлопці закликали окупантів здаватися в полон і відзначили, що поводяться з полоненими відповідно до Женевської конвенції. Відео, де начебто українські захисники знущалися над полоненими, бійці назвали фейковим.

Величка вважають автором хіта "Путін - х*йло".

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У 2021 році Величка затримали як члена незаконного злочинного угруповання, але в лютому 2022 року відпустили як бійця АТО, який має бойовий досвід.

Величко воював на сході України, має державні нагороди.

Раніше депутат Держдуми РФ генерал-полковник Володимир Шаманов повідомив про захоплення двох українців, підозрюваних нібито у тортурах російських військовослужбовців.

Шаманов заявив, що затримані Величко та Немічов — обидва з фанатського угруповання харківського футбольного клубу "Металіст".