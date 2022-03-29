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Россияне солгали о пленении бойцов "Азова" – парни записали им видео из Харькова

Алена МазуренкоВторник, 29 марта 2022, 23:50
Россияне солгали о пленении бойцов Азова – парни записали им видео из Харькова

В России заявили, что взяли в "плен" двух бойцов украинского полка "Азов", среди них автора хита "Путин - х@йло", но целые и невредимые ребята записали оккупантам видео из Харькова.

Источник: лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий

Детали: Оккупанты заявили о "пленении" командиров батальонов харьковской ячейки территориальной обороны "Азова" Константина Немичева и Сергея Величко (позывной Чили), но ребята сейчас в Харькове и информации о своем "пленении" удивились.

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Величко отметил, что находится разве что в плену "больных фантазий больных людей из соседней страны".

Прни призывали оккупантов сдаваться в плен и отметили, что обращаются с пленными в соответствии с Женевской конвенцией. Видео, где якобы украинские защитники издевались над пленными, бойцы назвали фейковым.

Величко считают автором хита "Путин - х*йло".

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В 2021 году Величко задержали как члена незаконной преступной группировки, но в феврале 2022 года, после нападения РФ, отпустили как бойца АТО, имеющего боевой опыт.

Величко воевал на востоке Украины, получал государственные награды.

Ранее депутат Госдумы РФ генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил о захвате двух украинцев, подозреваемых якобы в пытках российских военнослужащих.

Шаманов заявил, что задержаны Величко и Немичев — оба из фанатской группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".

Темы: АзоввойнаРосcия
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