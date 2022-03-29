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США розглядає "безліч варіантів" санкцій проти РФ

Вівторок, 29 березня 2022, 23:55

Сполучені Штати розглядають низку варіантів додаткових санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

"Ми продовжимо чинити санкційний тиск і не очікуємо, що варіанти нових обмежень вичерпаються в найближчому майбутньому",- заявила вона.

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"За її словами, у США є багато можливих опцій, "включаючи розширення санкцій із появою нових цілей, або поглиблення жорсткості існуючих санкцій".

Нагадаємо, 29 березня лідери Британії, США, Франції, Німеччини та Італії виступили проти будь-яких послаблень санкційного тиску на РФ.

Лідери цих країн під час розмови зійшлися на постійній необхідності підтримувати та підтримувати народ України в його боротьбі з російським варварським вторгненням.

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Теми: СШАсанкціїРосія
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