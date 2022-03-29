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США рассматривает "множество вариантов" санкций против РФ

Вторник, 29 марта 2022, 23:55

Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов дополнительных санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.

"Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем", - заявила она.

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"По ее словам, у США есть много возможных опций, "включая расширение санкций с появлением новых целей или углубление жесткости существующих санкций".

Напомним, 29 марта лидеры Британии, США, Франции, Германии и Италии выступили против любых послаблений санкционного давления на РФ.

Лидеры этих стран при разговоре сошлись на постоянной необходимости поддерживать и поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварским вторжением.

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Темы: СШАсанкцииРосcия
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