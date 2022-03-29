США рассматривает "множество вариантов" санкций против РФ
Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов дополнительных санкций против России.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.
"Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем", - заявила она.
"По ее словам, у США есть много возможных опций, "включая расширение санкций с появлением новых целей или углубление жесткости существующих санкций".
Напомним, 29 марта лидеры Британии, США, Франции, Германии и Италии выступили против любых послаблений санкционного давления на РФ.
Лидеры этих стран при разговоре сошлись на постоянной необходимости поддерживать и поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварским вторжением.