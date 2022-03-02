Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
Середа, 2 березня 2022, 22:55
Другий тур переговорів делегацій України та Росії, яка напала на нашу країну, відбудуться не в Біловезькій пущі.
Джерело: Член української делегації, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook
Пряма мова: "Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше".
Деталі: За даними УП, зустріч делегацій може відбутися уже 3 березня.
Що передувало: Раніше в Офіси президента повідомляли, що українська делегація їде на другий раунд переговорів до Біловезької пущі.
Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого.