Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі

Другий тур переговорів делегацій України та Росії, яка напала на нашу країну, відбудуться не в Біловезькій пущі.

Джерело: Член української делегації, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook

Пряма мова: "Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше".

Деталі: За даними УП, зустріч делегацій може відбутися уже 3 березня.

Що передувало: Раніше в Офіси президента повідомляли, що українська делегація їде на другий раунд переговорів до Біловезької пущі.

Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого.