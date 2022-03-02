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Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі

Роман КравецьСереда, 2 березня 2022, 22:55

Другий тур переговорів делегацій України та Росії, яка напала на нашу країну, відбудуться не в Біловезькій пущі.

Джерело: Член української делегації, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook

Пряма мова:  "Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше".

Деталі: За даними УП, зустріч делегацій може відбутися уже 3 березня. 

Що передувало: Раніше в Офіси президента повідомляли, що українська делегація їде на другий раунд переговорів до Біловезької пущі.

Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого. 

Теми: АрахаміяРосіявійна
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