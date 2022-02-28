Подоляк: Перший раунд переговорів закінчено, сторони їдуть до своїх столиць

Перший раунд переговорів між Україною та Росією, яка напала на нашу країну, закінчений – сторони повертаються до своїх столиць.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Пряма мова Подоляка: "Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було сьогодні припинення вогню на території України та бойових дій.

Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

Деталі: Подоляк додав, що зараз сторони повертаються до своїх столиць для консультацій, "для того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення".

Він також додав, що сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, "на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку".

Таку ж інформацію озвучив помічник президента РФ Володимир Мединський.

Пряма мова Мединського: "Закінчилися переговори, які тривали близько 5 годин. За цей час ми докладно пройшлися всіма пунктами порядку денного, знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції. І найголовніше – домовилися продовжити переговорний процес".

Деталі: Наступна зустріч, за його словами, відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні.

До того часу керівництво делегацій має проконсультуватися з усіх переговорних позицій з керівництвом країни.

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