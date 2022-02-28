Подоляк: Перший раунд переговорів закінчено, сторони їдуть до своїх столиць
Перший раунд переговорів між Україною та Росією, яка напала на нашу країну, закінчений – сторони повертаються до своїх столиць.
Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Пряма мова Подоляка: "Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було сьогодні припинення вогню на території України та бойових дій.
Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".
Деталі: Подоляк додав, що зараз сторони повертаються до своїх столиць для консультацій, "для того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення".
Він також додав, що сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, "на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк: Перший раунд переговорів між Україною та Росією закінчено, сторони їдуть до своїх столиць pic.twitter.com/6mGySQ0fhP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Таку ж інформацію озвучив помічник президента РФ Володимир Мединський.
Пряма мова Мединського: "Закінчилися переговори, які тривали близько 5 годин. За цей час ми докладно пройшлися всіма пунктами порядку денного, знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції. І найголовніше – домовилися продовжити переговорний процес".
Деталі: Наступна зустріч, за його словами, відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні.
До того часу керівництво делегацій має проконсультуватися з усіх переговорних позицій з керівництвом країни.
Передісторія:
- 27 лютого Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
- Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
- Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".
- Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю, але хай спробують, щоб потім ніхто не сумнівався, що він хотів зупинити війну.
- В обідню пору 28 лютого переговори стартували. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.