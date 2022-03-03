Росія готується 4 березня оголосити воєнний стан – Данілов

За даними української розвідки, Росія має намір 4 березня оголосити воєнний стан.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має бажання дійсно ввести воєнний стан у своїй країні".

"Я хочу подивитися, в який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, інші міста, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається взагалі на території РФ".

Деталі: Данілов підкреслив, що, оскільки у президента РФ Володимира Путіна не вистачає "пушечного м’яса", він може призивати дітей в армію й відправляти в Україну, "щоб вони потрапляли в нашу м’ясорубку".

"Я не розумію, навіщо він це робить", - зазначив секретар РНБО.