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6 тисяч окупантів загинули в Україні, ще 2 тисячі десь блукають – секретар РНБО

Катерина ТищенкоСереда, 2 березня 2022, 23:46
6 тисяч окупантів загинули в Україні, ще 2 тисячі десь блукають – секретар РНБО
знищений біля Прилук ворожий танк, ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

На сьогодні Росія не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців, відправлених захоплювати Україну, з них близько 6 тисяч загинули.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "На сьогоднішній день РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не значить, що вони всі загинули. Загинули, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч.

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Інші десь блукають, тому що вони побігли від цієї війни. Переважна більшість із них не уявляли, що вони тут будуть отримувати".

Деталі: За словами Данілова, переважна більшість із російських військових, направлених в Україну, "не є агресивними".

"Вони не розуміють, куди вони потрапили. Їм обіцяли одне, вони побачили зовсім інше. Дуже багато техніки стає, тому що в них немає пального. Друга річ – вони не розуміють нашої місцевості. Тому що за вказівкою відповідних структур у нас зняті всі дорожні знаки. У них забрали мобільні телефони. Вони не знають в переважній більшості, де вони знаходяться. І переважна більшість мають велике бажання потрапити до себе додому, закінчити все це", - зазначив він.

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"Я не можу сказати, що це вівці, це військові туристи, яких треба терміново направити до себе додому, поки наші патріоти, наша тероборона в цілях самозахисту не знищила їх на груз200", - додав Данілов.

Теми: ДаніловвійнаРосія
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