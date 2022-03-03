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Якщо ворог вважає, що Україна буде тільки захищатися, він помиляється – Данілов

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 01:04
Олексій Данілов, фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Збройні сили України у війні, яку почала РФ, будуть діяти відповідно до поставлених завдань, а не лише захищатися.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Наші військові діють злагоджено, професійно і відповідно до тих завдань, які ставить верховний головнокомандувач, командувач нашими Збройними силами генерал Залужний. Все виконується згідно того плану, який є у наших структурах.

І якщо ворог вважає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо робити так, як вважаємо за необхідне".

Деталі: Данілов також назвав першочерговим завданням для української дипломатії домогтися закриття неба над Україною.

"Президент країни, наша дипломатія працює над тим, щоб закрили простір над нашою країною. Це дуже важливо. Тому що це життя наших цивільних громадян, наших дітей. Питання остаточно не прийнято. Але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні. Тому що якщо ми не закриємо простір, наші діти будуть не захищені. Зараз це для нас питання номер один", - сказав секретар РНБО.

Що передувало: Одна з бригад української армії почала укріплюватися на околицях Горлівки Донецької області, яку окупанти контролюють із 2014 року.

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Як зазначив радник керівника ОПУ Олексій Арестович, вперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.

Теми: Даніловвійна
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