По Ізюму на Харківщині нанесли авіаудари: загиблі серед цивільного населення

На Харківщині по місту Ізюм російські окупанти здійснили авіаудар, внаслідок якого загинуло щонайменше 6 мирних мешканців, двоє з яких діти.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна

Деталі: Атака російської авіації розпочалася близько опівночі.

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Основний удар прийшовся по житловій багатоповерхівці та приватній садибі.

Мацокін повідомив, що в приватному будинку загинуло шестеро людей, двоє з них – діти.

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