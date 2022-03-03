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По Ізюму на Харківщині нанесли авіаудари: загиблі серед цивільного населення

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 00:21

На Харківщині по місту Ізюм російські окупанти здійснили авіаудар, внаслідок якого загинуло щонайменше 6 мирних мешканців, двоє з яких діти.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна

Деталі: Атака російської авіації розпочалася близько опівночі.

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Основний удар прийшовся по житловій багатоповерхівці та приватній садибі.

Мацокін повідомив, що в приватному будинку загинуло шестеро людей, двоє з них – діти.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Пізно ввечері 2 березня російські окупанти випустили крилаті ракети в штаб територіальної оборони в Харкові.
  • В обід 2 березня російська крилата ракета влучила в будівлю поруч із приміщенням міськради в Харкові, спричинивши масивні руйнування в центрі міста.
  • Перед цим російські окупанти здійснили ракетні удари по будівлях Служби безпеки та Нацполіції в центрі міста. Унаслідок цих обстрілів щонайменше 4 людей загинули, ще 9 дістали поранення.
  • Проти ночі 2 березня тривалі бої та стрілянина біля військового госпіталю в Харкові.

Теми: Харківська областьРосіявійнаобстріл
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